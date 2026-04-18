Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşma öncesinde gözler Victor Osimhen'in durumuna çevrildi. Peki, Gençlerbirliği maçında Osimhen oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen'in sakatlığı geçti mi?

Tedavi sürecinde çıtayı yükselten yıldız oyuncu için yüz maskesinin ardından şimdi de özel bir kol bandajı hazırlandı.

Osimhen, kendisi için özel olarak tasarlanan bu yeni ekipman ile yedeklerde başlayıp sonradan oyuna dahil olması bekleniyor. Nijeryalı yıldız, Okan Buruk'un forma şansı vermesi durumunda ilk 11'de de yer alabilir.