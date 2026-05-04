Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel kararı: Resmen açıklandı!

Gençlerbirliği'nde ayrılık resmen açıklandı.

Başkent ekibi, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

İKİNCİ DÖNEMİ SONA ERDİ

Mart ayında göreve getirilen Demirel, Başkent ekibinin başında çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi almıştı.

Volkan Demirel, sezon içerisinde daha önce 31 Ekim 2025 ile 11 Aralık 2025 tarihleri arasında da kısa süreli bir görev üstlenmişti. Bu ilk periyotta ise 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan genç teknik direktör, 1.50 puan ortalaması tutturmuştu.