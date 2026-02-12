Gençlerbirliği'nden VAR tepkisi: Ali Şansalan'ı yanıltmışlar

Gençlerbirliği bütün kurulları, futbol tamımı ve taraftarıyla beraber bugün saat 11:30'da Anıtkabir ziyaretinde bulunacak. Gençlerbirliği Spor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Şanal ziyaret öncesinde bir açıklama yayımladı.

Açıklamasına, "Bugün öğle saatlerinde bütün kurullarımız, futbol takımımız ve taraftarlarımızla beraber Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret edeceğiz. Kulübümüz yönetim kurulunda yakın zamanda görev almış biri olarak, az sonra katılacağım bu anlamlı törenin heyecanı içindeyim. İsterim ki bir gün bu güzide kulübün taraftarı ya da yönetim kurulu üyesi olarak Anıtkabir’e elimiz boş değil, kupayla gelelim" sözleriyle başlayan Şanal, "Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın göreve gelmesinin üzerinden henüz bir ay geçmedi. Bu bir ayda yaşadıklarımız üzerine söyleyebileceğim çok şey var. Bildiğiniz üzere hafta başında isim sponsorluğumuz başladı. Gençlerbirliği büyük bir camia. Taraftarımızın bu konudaki eleştirilerini anlayışla karşılamak zorundayız.

Natura Dünyası’nın ilerleyen günler için bize verdiği bu katkı çok, çok değerli. Ayrıca bizi bu konuda eleştirenlerin şunu bilmesi de çok önemli: Başkanımız Haydar Arda Çakmak’ın haklı olarak isteği şu; Gençlerbirliği kendisi dâhil kimseye borçlanmasın istiyor. Eğer bir mali zorluk varsa bunu da Gençlerbirliği’nin öz kaynaklarıyla aşmak istiyor. Yoksa elbette yönetim kurulundaki arkadaşlar olarak bizlerin ve başkanımızın sunacağı katkılar var ama bence başkanın bu hassasiyeti kayda değer. İlk döneminde eski bir başkanvekilinin borcuna karşılık haciz koymasını yaşamış, görmüş. Bunlar bir daha yaşanmasın istiyor ve ben bunu anlamlı buluyorum" ifadelerini kullandı.

"SANKİ ALİ ŞANSALAN DEĞİL VAR HAKEMLERİ SAHADA KOŞMUŞ"

Geçen iki aya ilişkin mali tabloları yayımladıklarını belirten Şanal açıklamasının devamında, "Bunlar kulübümüz için büyük ama futbol için küçük rakamlar. Pazartesi günü İstanbul’da oynadığımız rakibimiz, ara transfer döneminde aldığı futbolcuya yaklaşık 750 milyon lira imza parası ödedi. Bakın, bu rakamı iyi düşünelim. 750 milyona ne yapılır? Ankara’da Mamak, Ayrancı, Esat, Pursaklar, Yenimahalle’de üç artı bir evler ortalama 7,5 milyon olsa 100 tane alıyorsunuz. Geçtiğimiz iki ayda Haydar Arda Çakmak başkanlığında yapılan ödemelerin (buna Eylül, Ekim aylarında yapılmayanlar da dâhil) rakamı 270 milyon. Şimdi buradan varın siz düşünün, futbolda adalet var mı?

Var elbette. Futbol banka hesap defterlerinde değil, sahada oynanıyor ama “Konuşmayalım, hakemleri eleştirmeyelim” diyorum, diyorum da olmuyor. Pazartesi Chobani Stadyumu’nda futbol mu oynandı, yoksa oyun mu? Elbette futbol. Ama bilmem, VAR hakeminin federasyon tarafından paylaşılan ses kaydını dinlediniz mi? Penaltı pozisyonu için ne diyor VAR hakemleri: “Kendi defanstan sekmiyor, hücumdan geliyor, tamam mı, kol açık.” Bu cümleleri görüntülerle beraber izleyin lütfen. Talisca şut çekiyor, Zuzek hemen önünde. Aralarındaki mesafe bir metre değil. Sol ayağını uzatmış, top Zuzek’in sol ayağından sekip koluna çarpıyor.

İyi dinleyin VAR kayıtlarını. Nasıl heyecanlılar. Sanki Ali Şansalan değil, onlar sahada koşmuş. Nefes nefese. Ali Şansalan’ı çağırdıktan hemen sonra diyor ki: “Şu açıyı vereceğiz.” Neden önce belirli bir açıyı veriyorsunuz? Açıları da sırayla izleyin. Evet, kamera Talisca’nın arkasındayken top sanki direkt Zuzek’in koluna çarpmış gibi. Ama diğer açıdan çok net. Talisca’nın şutunu sol ayağıyla kesiyor Zuzek. Top oradan sekiyor. Yani nedir? O ses kayıtlarına bakınca, görüntüleri de izleyince kusura bakmasınlar ama VAR hakemleri, sahada ter döken, koşan, nabzı onlardan daha çok atan Ali Şansalan’ı yanıltmışlar. Belki bizim talebimiz, ekranın ve teknolojinin değil, futbolcular gibi sahada ter döken hakemlerin gözlerine ve kararlarına saygı duyulmasını talep etmek olabilir. Televizyon ve telefon ekranlarının bütün hayatımıza olduğu gibi futbola da gölge düşürmesini istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

CUMARTESİ ERYAMAN'A DAVET

Şanal son olarak taraftara Cumartesi günü iç sahada oynayacakları Çaykur Rizespor maçı için şu çağrıda bulundu: "Hafta sonu, cumartesi günü çok güzel bir saatte çok önemli maçımız var. Cumartesi 14.30’da gelebilen herkesi Eryaman’a bekliyoruz. Hava da güneşli olacak; gerçi kış güneşi ama Ankara ayazı da değil. Hava 11 derece. Eryaman’da buluşalım, vara yoğa takılmadan güzel bir futbolla kazanalım."