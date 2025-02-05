Gençlerbirliği, Portekizli Joca'yı transfer etti

Yayınlanma: 05.02.2025 - 21:01

Güncelleme: 05.02.2025 - 21:01

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli orta saha oyuncusu Jorge Samuel Figueiredo Fernandes'i (Joca) kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin Süper Lig ekiplerinden Wuhan Three Towns'ın formasını giyen 29 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerini Çin dışında ülkesinde geçiren Portekizli futbolcu, Braga, Tondela, Rio Ave ve Leixoes takımlarında oynadı.