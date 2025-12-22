Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta ve ilk devrenin son maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı beIN Sports 1 naklen yayınlayacak ve hakem Halil Umut Meler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson; Oğulcan, Dele-Bashiru; Metehan, Göktan, Tongya; Sekou Koita

Trabzonspor: Andre Onana; Wagner Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk; Bouchouari, Ozan Tufan; Zubkov, Muçi, Olaigbe; Augusto

MA Ç ÖNCES İ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de 35 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor galip gelerek hem devreye moralli girmek hem de zirve iddiasını sürdürmek istiyor. 15 puanla 13'üncü sırada yer alan Gençlerbirliği ise sahasında puan ya da puanlar kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

TRABZONSPOR'DA 7, GEN ÇLERB İRLİĞİ'NDE 6 EKSİK

Trabzonspor'dan yapılan duyuruda, Edin Visca, Okay Yokuşlu, Rayyan Baniya, Mustafa Eskihellaç, Tim-Jabol Folcarelli, Christ Inao Oluai, Paul Onuachu'nun Ankara kafilesinde yer almadığı açıklandı.

Gençlerbirliği'nde ise Moussa Kyabou, Emirhan Ünal, Abdullah Şahindere, Peter Etebo, Gökhan Akkan sakatlıkları, Mbaye Niang ise cezası nedeniyle maçta yer alamayacak.

L İGDE 73. RANDEVU

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, ligde 73. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasındaki 72 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 137 gol attı, kalesinde 67 gol gördü.

ANKARA'DA DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 36 karşılaşmanın 16'sında galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, 12 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 8 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

TRABZONSPOR'UN SON YENİLGİSİ 10 SENE ÖNCE

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında son yenilgisini 10 sezon önce aldı.

En son 2015-16 sezonunda Ankara'da Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra karşı karşıya gelecek.

EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.