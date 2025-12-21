Kamp kadrosunu duyurdu... Gençlerbirliği maçı öncesi Trabzonspor'da 7 eksik!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekip kamp kadrosunu duyurdu.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre Edin Visca, Okay Yokuşlu, Paul Onuachu, Rayyan Baniya, Christ Inao Oulai, Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol-Folcarelli kafilede yer almadı.

Karadeniz ekibinde, Onuachu ve Oulai, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarının kampına giderken Visca ve Baniya, sakatlıkları nedeniyle ameliyat olmuştu.

TFF'ye ismi bildirilmeyen Anthony Nwakaeme'ye ek olarak Mustafa Eskihellaç'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Trabzonspor'un kamp kadrosu şöyle: