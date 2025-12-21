Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kamp kadrosunu duyurdu... Gençlerbirliği maçı öncesi Trabzonspor'da 7 eksik!

Kamp kadrosunu duyurdu... Gençlerbirliği maçı öncesi Trabzonspor'da 7 eksik!

21.12.2025 16:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kamp kadrosunu duyurdu... Gençlerbirliği maçı öncesi Trabzonspor'da 7 eksik!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Bordo-mavililer kamp kadrosunda 7 isim yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekip kamp kadrosunu duyurdu.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre Edin Visca, Okay Yokuşlu, Paul Onuachu, Rayyan Baniya, Christ Inao Oulai, Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol-Folcarelli kafilede yer almadı.

Karadeniz ekibinde,  Onuachu ve Oulai, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarının kampına giderken Visca ve Baniya, sakatlıkları nedeniyle ameliyat olmuştu.

TFF'ye ismi bildirilmeyen Anthony Nwakaeme'ye ek olarak Mustafa Eskihellaç'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Trabzonspor'un kamp kadrosu şöyle:

Image

İlgili Konular: #trabzonspor #Gençlerbirliği #Kamp Kadrosu

İlgili Haberler

Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı: İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçında konuşulanlar!
Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı: İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçında konuşulanlar! Türkiye Futbol Federasyonu, 16. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Trabzonspor'dan kötü başlangıç: Alanyaspor'a tek gol yetti!
Trabzonspor'dan kötü başlangıç: Alanyaspor'a tek gol yetti! Trabzonspor, Türkiye Kupası grup aşamasının ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Trabzonspor'dan Fenerbahçe Beko'ya 26 sayı fark!
Trabzonspor'dan Fenerbahçe Beko'ya 26 sayı fark! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 99-73 yendi. Bu mağlubiyetle Fenerbahçe'nin ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi son buldu.