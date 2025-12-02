Kayserispor Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü engeline takıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025 18:35:00
Ankara Keçiörengücü, Türkiye Kupası'nın 4. turunda karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek grup aşamasına kalan takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Kayserispor, 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Keçiörengücü, 2-0 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 112. dakikada Hüseyin Bulut ile 117. dakikada Odise Roshi attı.

KEÇİÖRENGÜCÜ GRUP AŞAMASINA KALDI

Konuk ekip Kayserispor, müsabakaya genç oyuncuları ile çıktı.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Kayserispor, kupaya veda etti.

Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

