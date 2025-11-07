Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile ilk kez kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 2-1'lik skorla kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, dakika 35'te Thalisson ile dakika 53'te penaltıdan M'Baye Niang attı. RAMS Başakşehir'in tek golünü ise dakika 46'da Eldor Shomurodov kaydetti.
Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile çıktığı 2. maçta ilk galibiyetini aldı. (1M, 1G)
Öte yandan Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir'in ise 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, puanını 11'e yükseltti. Başakşehir, 13 puanda kaldı.
Milli aranın ardından RAMS Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanına gidecek.