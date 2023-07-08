Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lige dönmek isteyen Gençlerbirliği, Başakşehir'den Francis Nzaba'yı transfer etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir'den defans oyuncusu Francis Nzaba'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım son olarak Başakşehir'in 20 yaşındaki Kongolu savunma oyuncusu Francis Nzaba ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Francis Nzaba futbol kariyerinde; Diables Noirs, Dinamo Tiflis ve son olarak Başakşehir'de forma giydi.
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