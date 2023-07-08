Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lige dönmek isteyen Gençlerbirliği, Başakşehir'den Francis Nzaba'yı transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 20:01
Gençlerbirliği yeni transferini açıkladı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir'den defans oyuncusu Francis Nzaba'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım son olarak Başakşehir'in 20 yaşındaki Kongolu savunma oyuncusu Francis Nzaba ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Francis Nzaba futbol kariyerinde; Diables Noirs, Dinamo Tiflis ve son olarak Başakşehir'de forma giydi.


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