Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu dönemi

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:02

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 13:02

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır.

Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.