Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu dönemi
TFF 1 Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Sinan Kaloğlu'nu kırmızı-siyahlı takımın başına getirdi.
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır.
Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
HOŞ GELDİN SİNAN KALOĞLU— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 5, 2023
Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır.
Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
Gençlerbirliği Spor Kulübü pic.twitter.com/Qn3UgqKRUS
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener’e ‘Hayır’ diyen işadamı
- AKP'li yetkili 'gizli' anketi Reuters'la paylaştı
- Kurşunları fırlattı
- Bugün iftarda ne pişirsem? 14. gün iftar menüsü
- Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
- 'Seccade' fotoğrafı orada çekilmişti...
- 'Söz verdiği içerikten öte...'
- Türkeş’in kızından MHP’ye Sinan Ateş tepkisi
- AKP'yi üzecek bilirkişi raporu
- En düşük emekli maaşı düzenlemesinde yeni gelişme