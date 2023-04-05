Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu dönemi

TFF 1 Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Sinan Kaloğlu'nu kırmızı-siyahlı takımın başına getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:02
Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu dönemi
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Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır.

Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Sinan Kaloğlu Gençlerbirliği TFF 1. Lig

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