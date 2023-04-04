Beşiktaş'tan TFF'ye yanıt: Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 15:03

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 15:03

Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a ilişkin bir açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, "Kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, TFF'nin bu açıklamasına sosyal medya aracılığıyla yanıt verdi. Siyah-beyazlılardan yapılan paylaşımda ise, "Ayrıcalık değil adalet istiyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK ve Hatayspor derinden etkilenmiş ve ligden çekilmişlerdi. Büyükekşi başkanlığında toplanan TFF yetkilileri ligin ilk yarısında oynanan maçların tescil edilmesine ve ligin 2. yarısında oynanacak maçların da hükmen galibiyet olarak sayılması kararı almıştı.

Başta Beşiktaş olmak üzere bazı kulüpler bu karara tepki göstermiş, maçların geçersiz sayılmasını istemişti.

TFF ile Beşiktaş arasında karşılıklı atışmaya dönen bu tartışmaya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son noktayı koydu.

Büyükekşi, dün düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Oynanmış maçlar tescil edilmiştir. Oynanmamış olanlar hükmen sonuçlanmıştır. Aldığımız karar acele değildi. Geçmiş örneklere bakarak aldık. Kulüpler Birliği'nin bu konuda karar alma yetkisi yok, karar TFF'de. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor, 11 tanesi ise karşı çıkıyor. Olmayacak şeyler ile kamuoyunu meşgul etmeyelim. Ortamı gerginleştirmeden ligimizi devam ettirelim. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim."