Gençlerbirliği'nde Taşkın Aksoy dönemi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy oldu.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy getirildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam için salı saat 12:00'de İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.
Sezona istediği başlangıcı yapamayan başkent ekibinde 5. haftada yaşanan Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı.
Gençlerbirliği, 6 haftası geride kalan 1. Lig'de hanesine yazdırdığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor.
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