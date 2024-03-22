Gençlerbirliği'nden borç açıklaması

Gençlerbirliği, FIFA'ya başvuran 6 eski oyuncusunun tüm borçlarını ödediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 23:27
Gençlerbirliği'nden borç açıklaması
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Trendyol 1. Lig kulüplerinden Gençlerbirliği, geçmiş dönem alacaklarından dolayı FIFA'ya başvuran 6 eski futbolcusunun tüm borçlarını ödeyerek, kulübün transfer yasağı almasını engelledi.

Kırmızı-siyahlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Harun Erol, FIFA'da bekleyen 6 oyuncuya ait dosyaları kapattıklarını belirtti.

Göreve 3 Mart'ta geldiklerini aktaran Erol, şunları kaydetti:

"Başkanımız Osman Sungur'un öncülüğünde yönetim olarak Gençlerbirliğimizi eski borçsuz dönemlerine taşımak için büyük çaba sarf ediyoruz. Gelir gelmez ilk olarak kulübün daha rahat nefes almasını sağlamak amacıyla işleyişe engel olabilecek borçları kapatmakla başladık. Mevcut futbolcularımıza olan borçların ödenmesinin akabinde geçmiş dönemde kadromuzda yer alan ve alacaklarından dolayı FIFA'ya başvuruda bulunan; Andrei Gabriel Torje, Jaimen Javier Ayovi Corozo, Thomas Fontaine, Mohammed Rharsalla Kadfi, Oleksandr Belyaev ve Murat Yıldırım'ın ödemeleri yapıldı. Geçmiş döneme ait bu ödemeler yapılmamış olsaydı yakın zamanda kulübümüze transfer yasağı gelmiş olacaktı."


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