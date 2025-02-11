Gençlerbirliği'nden çok sert hakem açıklaması! 'MHK listesinden çıkartılsınlar'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 19:13

Güncelleme: 11.02.2025 - 19:13

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Esenler Erokspor maçında orta hakem olarak görev yapan Oğuzhan Aksu ve VAR hakemi Volkan Bayarslan'ın MHK listesinden çıkartılması için başvuru yapıldığını açıkladı.

Gençlerbirliği, 7 Şubat'ta sahasında Esenler Erokspor ile oynadığı maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Başkent ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahamızda Esenler Erokspor'la oynadığı maçın orta hakemi ve VAR hakeminin vermiş olduğu kararların, adil oyun ve tarafsız yönetim ilkelerini ihlal ettiğini, ayrıca sezon boyunca kulüp tarafından verilen emekleri hiçe saydıklarını belirterek müsabaka ve VAR hakemlerinin MHK listesinden çıkarılması talebinde bulundu.

Kulübümüz, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Esenler Erokspor'la oynanan karşılaşmanın orta hakemi Oğuzhan Aksu ve VAR hakemi Volkan Bayarslan için harekete geçti. Yönetim Kurulu'muzun isteği doğrultusunda kulüp avukatlarımız, Merkez Hakem Kurulu'na yaptıkları yazılı başvuruda Esenler Erokspor maçının orta hakemi ve VAR hakeminin vermiş olduğu kararların, adil oyun ve tarafsız yönetim ilkelerini ihlal ettiğini, ayrıca sezon boyunca verilen emekleri hiçe saydıklarını belirterek müsabaka ve VAR hakemlerinin MHK listesinden çıkarılması talebinde bulundu.

Tüm dünyada olduğu üzere VAR müessesesi hakem hatalarını en aza indirmek için ihdas edilmiş iken, Esenler Erokspor karşılaşmasında oyuncularımıza yapılan açık faul ve lehimize verilmesi gereken penaltının görmezden gelindiği belirtilen açıklamada, adil oyun ve tarafsız yönetim ilkeleri ihlal edilerek kulübümüzün zarara uğratıldığı ifade edildi.

ADALET VE EŞİTLİK VURGUSU

Kulübümüzün, MHK'ya yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hakemlerin bu denli açık hataları ve yanlı olduğu kanaati oluşturan kararları ile müsabakanın adil ve eşit şartlar altında ve kuralına uygun olarak oynanması ilkesi zedelenmektedir. Türk futbolunun ihtiyacı olan tarafsızlık ve adaletin tartışıldığı şu günlerde futbola düzen sağlaması için getirilen VAR sisteminin bu denli göz ardı edilmesi ve verilen hatalı kararlar ile emeklerin hiçe sayılması kabul edilebilir değildir. Öyle ki, sayın kurulunuz açısından çözülmesi gereken sorunlar olmakla birlikte bu denli kötü yönetim gösteren ve bu camiaya yakışmayan hakemlerin tasfiyesi elzemdir. Tüm bu nedenler doğrultusunda, Cumhuriyet ile yaşıt kulübümüzü her ne sebeple olduğu meçhul bir şekilde mağdur edenler hakkında en ağır şekilde mücadele etme prensibini benimsediğimizden, işbu başvuruyu yapma zorunluluğumuz doğmuştur."