Gençlerbirliği'nden gazilere ve şehit yakınlarına anlamlı hareket!
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2022-2023 sezonunda iç sahada oynayacağı lig maçlarının gaziler ve şehit yakınlarına ücretsiz olacağını duyurdu.
Gençlerbirliği Kulübü, anlamlı bir davranışa imza attı. Kırmızı-siyahlı ekip, iç sahadaki karşılaşmaların gazilere ve şehit yakınlara ücretsiz olacağını açıkladı.
Başkent ekibi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı duyuruda, “2022-2023 Futbol Sezonunda Eryaman Stadyumu’nda oynayacağımız Spor Toto 1. Lig maçlarını “Gaziler ve Şehit Yakınlarımız” ücretsiz olarak izleyebilecektir” ifadelerine yer verildi.
Diğer yandan kombine biletleri için son günün 19 Ağustos olduğunu duyuran Gençlerbirliği, kombine biletlerin VİP hariç diğer üç tribünde; Maraton, Sağ Kapalı ve Kale Arkası’nın kadın taraftar ve öğrenciler için yüzde 50 indirimli olduğunu açıkladı.
TARAFTARA HER MAÇ İMZALI FORMA
Gençlerbirliği aynı zamanda sezon boyuncu oynadığı her maçta Passolig şartlarını yerine getirerek stadyuma giriş yapan 1923'üncü taraftara da takımın imzalı formasını hediye edeceğini duyurdu. Konuya ilişkin başkent ekibinin yaptığı duyuru şu şekilde:
“2022-2023 sezonu boyunca Eryaman Stadyumu’nda oynayacağımız tüm karşılaşmalarda, Passolig şartlarını yerine getiren 1923. taraftar için takımımızın imzalamış olduğu 100. yılımıza özel bir adet sezon forması, bir futbolcumuz tarafından kendisine takdim edilecektir. Değerli taraftarlarımıza önemle duyurulur.”
Video Haberler
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- 'Beni kovmaya gücünüz yetmez'
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı