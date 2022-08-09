TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına özel forma

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den esinlenilen formasını tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 20:09
TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına özel forma
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Ankara ekibi Gençlerbirliği, yeni sezonda kullanacağı alternatif formayı tanıttı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, formanın tasarımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den esinlendi.

Taraftarların beğenisine sunulan yeni forma, beğeniyle karşılandı.


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