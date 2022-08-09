TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına özel forma
TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den esinlenilen formasını tanıttı.
Ankara ekibi Gençlerbirliği, yeni sezonda kullanacağı alternatif formayı tanıttı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, formanın tasarımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den esinlendi.
Taraftarların beğenisine sunulan yeni forma, beğeniyle karşılandı.
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