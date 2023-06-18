Gençlerbirliği'nin altyapı seçmelerine rekor başvuru

Ankara'da gerçekleşen Gençlerbirliği Futbol Akademisi Altyapı Futbolcu Seçmeleri yoğun ilgi görülürken altyapı seçmelerine 3 bin 500'den fazla başvuru yapıldı.

AA
Yayınlanma: 18.06.2023 - 22:28
Gençlerbirliği'nin altyapı seçmelerine rekor başvuru
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Gençlerbirliği'nin altyapı seçmelerine 3 bin 500'den fazla başvuru yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başvuruların online olarak yapıldığı seçmelere bu sezon 3 bin 500'den fazla çocuk ve genç başvurdu.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan ve 2007 ile 2014 yılları arasındaki sporcuları kapsayan seçmelere, bu sezon katılım sağlayan sporculara su ve kumanya ikram edildi. Diğer yandan sporcular için seanslar oluşturularak yığılma ve kayıp zamanın önüne geçilmeye çalışıldı.

Gençlerbirliği Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Durşen, seçmelerin 23 Haziran'a kadar süreceğini belirtti.


Gençlerbirliği Altyapı futbol

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