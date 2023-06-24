Gençlerbirliği’nin kombine fiyatları belli oldu

Yayınlanma: 24.06.2023 - 16:14

Güncelleme: 24.06.2023 - 16:14

Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonu kombine bilet fiyatlarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Eryaman Stadyumu'nu doldurmayı amaçlayan ve kombine fiyatları 450 lira ile 2 bin lira arasında değişiklik gösteren başkent ekibinde, "Bir kombine bileti alana bir bedava" kampanyasının yanı sıra, sporseverleri cezbedecek birçok kampanya yer alıyor.

Gençlerbirliği'nin Eryaman'da oynanacak Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası iç saha maçlarında geçerli olacak ve 10 Temmuz'da satışı başlayacak.

Yeni sezon kombine biletlerin fiyatı şu şekilde:

VIP: 2000 TL

Kapalı: 700 TL

Maraton: 550 TL

Kale Arkası: 450 TL

Başkent ekibinde maç bileti ücretleri ise şöyle:

VIP: 200 TL

Kapalı: 70TL

Maraton: 60 TL

Kale Arkası: 40 TL