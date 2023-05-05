Gençlik ve Spor Bakanı, Paralimpik ödül törenine katılmadı: 'Türkiye'de sadece futbol yok' diye sitem etti

Yayınlanma: 05.05.2023 - 16:21

Güncelleme: 05.05.2023 - 16:24

AKP İzmir Milletvekili Adayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Habertürk'te katıldığı bir programda futbol dışında diğer branşlara ilgi olmamasına sitemde bulundu.

Ancak Mehmet Kasapoğlu'nun aynı saatlerde birkaç km ötede Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen Türkiye'de ilk kez Para Sporcular için düzenlenen ve bakanlığın ev sahipliği yaptığı Engelsiz Ödül Töreni'ne katılmadığı öğrenildi.

Canlı yayın programında, "Türkiye’de sadece futbol yok, diğer branşlardaki başarılarıda görün" ifadelerini kullanan Kasapoğlu'nun bu hareketi dikkat çekti.