Genoa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımı Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında deplasmanda bir diğer milli oyuncu Berkan Kutlu'nun formasını giydiği Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 16. hafta heyecanı başlıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.
GENOA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
GENOA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Napoli'yi 1-0 mağlup etmişti.
Genoa ise Monza deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.