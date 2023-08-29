Genoa, Miguel Crespo transferinde sona yakın
Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaştığı iddia edildi.
Genoa, Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo'nun transferinde sona yaklaştı.
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre Genoa kulübünün 3.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı ve imzaların yakın zamanda atılacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin 2021 yılında Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 65 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.
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