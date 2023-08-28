Ankaragücü - Fenerbahçe maçının oynanacağı stadyum belli oldu

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacakları maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 18:04
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının oynanacağı stadyum belli oldu
Abone Ol google-news

MKE Ankaragücü, ligin 4. haftasındaki Fenerbahçe mücadelesinin Eryaman Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ankaragücü'nün paylaşımında Fenerbahçe mücadelesi için şu ifadeler yer aldı;

"Eryaman Stadyumu Pazar Gününü Bekliyor Başkanımız Sayın Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerimiz, 3 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi, stadımızdaki son hazırlıkları yerinde inceledi."

 


Player Alanı
fenerbahçe MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Fenerbahçeli Fred'den Galatasaray yanıtı!

Fenerbahçeli Fred'den Galatasaray yanıtı!
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, İstanbul Boğazı’nda balık tuttu

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, İstanbul Boğazı’nda balık tuttu
Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'ya silahlı saldırı

Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'ya silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler