Ankaragücü - Fenerbahçe maçının oynanacağı stadyum belli oldu
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacakları maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
MKE Ankaragücü, ligin 4. haftasındaki Fenerbahçe mücadelesinin Eryaman Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ankaragücü'nün paylaşımında Fenerbahçe mücadelesi için şu ifadeler yer aldı;
"Eryaman Stadyumu Pazar Gününü Bekliyor Başkanımız Sayın Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerimiz, 3 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi, stadımızdaki son hazırlıkları yerinde inceledi."
Eryaman Stadyumu Pazar Gününü Bekliyor— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 28, 2023
Başkanımız Sayın Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerimiz, 3 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi, stadımızdaki son hazırlıkları yerinde inceledi.#Ankaragücü pic.twitter.com/Fw9Yk9p2rR
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