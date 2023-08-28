Ankaragücü - Fenerbahçe maçının oynanacağı stadyum belli oldu

Yayınlanma: 28.08.2023 - 18:04

Güncelleme: 28.08.2023 - 18:04

MKE Ankaragücü, ligin 4. haftasındaki Fenerbahçe mücadelesinin Eryaman Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ankaragücü'nün paylaşımında Fenerbahçe mücadelesi için şu ifadeler yer aldı;

"Eryaman Stadyumu Pazar Gününü Bekliyor Başkanımız Sayın Faruk Koca ve yönetim kurulu üyelerimiz, 3 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi, stadımızdaki son hazırlıkları yerinde inceledi."