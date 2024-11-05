Genoa, Parma'yı tek golle mağlup etti

Yayınlanma: 05.11.2024 - 00:12

Güncelleme: 05.11.2024 - 00:12

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Parma, evinde Genoa ile karşı karşıya geldi. Stadio Ennio Tardini Stadyumu'ndaki maçta deplasman ekibi Genoa, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Genoa'ya galibiyeti getiren tek golü 80'de Andrea Pinamonti kaydetti.

Genoa, bu sonucun ardından puanını 9 yaptı. Parma da 9 puana yükseldi.

İtalya Serie A'da Parma 11 maçta 1 galibiyet aldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Parma, Venezia deplasmanına gidecek. Genoa, Como'yu konuk edecek.