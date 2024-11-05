Genoa, Parma'yı tek golle mağlup etti
İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Genoa, deplasmanda Parma'yı 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Parma, evinde Genoa ile karşı karşıya geldi. Stadio Ennio Tardini Stadyumu'ndaki maçta deplasman ekibi Genoa, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Genoa'ya galibiyeti getiren tek golü 80'de Andrea Pinamonti kaydetti.
Genoa, bu sonucun ardından puanını 9 yaptı. Parma da 9 puana yükseldi.
İtalya Serie A'da Parma 11 maçta 1 galibiyet aldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Parma, Venezia deplasmanına gidecek. Genoa, Como'yu konuk edecek.
Etiketler: #genoa #parma #İtalya Serie A
Spor Haberleri
- Pendikspor, iç sahada ilk kez kazandı
- Genoa, Parma'yı tek golle mağlup etti
- Al Ahli'den beş gollü galibiyet
- Mitrovic 3 golle yıldızlaştı, Al Hilal kazandı!
- Gençlerbirliği, üç puanı son dakikalarda aldı
- Süper Lig'de Samsunspor fırtınası
- Barış Alper'den Tottenham sözleri
- Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı tutuklandı!
- İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Apocularla ülkücüleri kucaklaştıran adam!
- Hayatını kaybetti!
- Mansur Yavaş'tan TBMM'ye flaş çağrı!
- TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı!
- İşte Belediye Başkanı'nı öldüren saldırganın ifadesi!
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi
- AKP'den kayyum için ilk açıklama
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- Bülent Arınç'tan dikkat çeken çıkış