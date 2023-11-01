Genoa uzatmada kazandı adını 3. tura yazdırdı

İtalya Kupası karşılaşmasında Genoa sahasında konuk ettiği Reggiana'yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 20:05
Genoa uzatmada kazandı adını 3. tura yazdırdı
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İtalya Kupası 2. tur karşılaşmasında Genoa sahasında uzatmalara giden karşılaşmayı 2-1 kazandı ve adını 3. tura yazdırmayı başardı.

Genoa'ya turu getiren golleri 53. dakikada Ridgeciano Haps ve 99. Albert Gudmundsson kaydetti.

Ayrıca sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Genoa'ya transfer olan Berkan Kutlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve devre arasında oyundan çıktı.


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