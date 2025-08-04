Galatasaray’ın bazı transferlerinde önemli rol oynayan Georgo Gardi’nin kariyeri merak ediliyor. Peki, George Gardi kimdir, kaç yaşında? George Gardi hangi görevlerde bulundu?

GEORGE GARDİ KİMDİR?

30 Mayıs 1981 doğumlu olan Gardi, menajerlik kariyerinde ilk büyük çıkışını 2011 yılında gerçekleştirdi. İsrailli futbolcu Eran Zahavi’nin Hapoel Tel Aviv’den İtalya’nın Palermo kulübüne transferinde kilit rol oynayan Gardi, bu hamleyle futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Daha sonra dünyaca ünlü Kamerunlu yıldız Samuel Eto’o’nun Everton’dan Serie A ekiplerinden Sampdoria’ya transferini gerçekleştiren Gardi, bu süreçteki başarısıyla adını Avrupa piyasasında duyurdu.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı George Gardi, özellikle Galatasaray camiasında önemli işlere imza attı. Sarı-kırmızılı kulübe Dries Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira ve Mauro Icardi gibi isimlerin kazandırılmasında ilk teması kuran isim olarak öne çıktı. Ayrıca Beşiktaş tarihine geçen Mario Gomez transferinde de Gardi’nin perde arkasında yer aldığı biliniyor.

Gardi’nin dikkat çeken başka bir transfer başarısı ise Eljif Elmas’ı Fenerbahçe’den Napoli’ye 16 milyon euro artı bonuslarla göndermesi oldu. Bu rakam, o dönem Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, Fransız yıldızlar Samir Nasri ve Jeremy Menez’in Antalyaspor’a gelişinde de etkin bir rol oynayan Gardi, son olarak Galatasaray’ın Victor Osimhen ile olan görüşmelerinde yine sahnedeydi.

Transfer stratejileri ve global futbol pazarındaki etkinliğiyle tanınan George Gardi, menajerlik dünyasında fark yaratan isimlerin başında geliyor.