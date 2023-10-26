Gerard Pique hayranına imza vermek isterken sahneden düştü!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:40

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:42

Efsane futbolcu Gerard Pique, Kings League Americas organizasyonunun tanıtım töreninde sahneden düştü.

Bir hayranının uzattığı Barcelona formasını imzalamak üzere sahnenin kenarına doğru ilerleyen Pique, boşluğu farketmeyerek yere yığıldı.

Gerard Pique (solda)

GÖREVLİLER YARDIMINA KOŞTU

Sosyal medyaya yansıyan görüntüde, görevlilerin eski futbolcunun yardımına koştuğu görüldü.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşıldı.