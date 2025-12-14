Geri dönebilir... İsmail Kartal'a sürpriz talip!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.12.2025 13:57:00
Son olarak Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'a İran Ligi'nin son şampiyonu Tractor'ün talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son olarak Persepolis'te görev yapan ve geçtiğimiz haziran ayından bu yana boşta olan deneyimli teknik adama yine İran'dan ilgi olduğu ileri sürüldü.

İran Gulf Pro Ligi geçen sezon şampiyon olarak tamamlayan Tractor'de bu sezon işler yolunda gitmiyor. Ligde son 5 maçında 1 galibiyet alabilen ve 18 puanla 6. sırada yer alan İran kulübünde teknik direktör Dragan Skocic'in koltuğu sallantıda!

Tasnim'den Hatam Shiralizadeh'nin haberine göre; Tractor'de Skocic ile yollarını ayrılması ve Hırvat teknik adamın yerine İsmail Kartal'ın göreve getirilmesi gündemde.

Kartal geçen sezonun ikinci yarısında görev yaptığı bir başka İran takımı Persepolis'in başında 16 maça çıkmıştı. Tecrübeli teknik direktör bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.

