Ali Koç'tan İsmail Kartal ve Tedesco açıklaması: 'Seçimimizi yaparken birçok kriter koyduk'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlıyor.

Ali Koç'un açıklamaları:

"Biz seçim için çalışmıyoruz, Fenerbahçe için çalışıyoruz. Biz geldiğimizden beri gelecek sezonların gelirlerini bu sezonda harcamadık. Bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşamasın diye. Biraz geç başladık. Nasıl bitireceğimiz önemli."

"YEN İ B İ R İ N İ N Ş AMP İ YON OLACA Ğ ININ GARANT İ S İ YOK"

"Yeni birinin şampiyon olacağının garantisi yok. 7 senedir futbol açısından baktığınızda başarısızlık var ancak diğer alanlarda başarı var. Verilmiş sessiz bir mücadele var. Kalıcı sportif başarı için sağlam bir finansal yapıya ihtiyaç var. Bankalar Birliği'nden çıkacağız Allah'ın izniyle ancak o da yetmeyecek. Verdiğimiz mücadeleyi biliyorlar. Futbolda başarı olsaydı bambaşka şeyleri konuşuyor olurduk. Bizim bu dönemde en az 2 şampiyonluğumuz çalınmıştır. Düşünebiliyor musunuz 108 yıllık tarihinde en çok gol attığı, en çok puan topladığı ikinci sezonda şampiyon olamıyorsunuz. Bu 7 yılda ypaılan mücadelenin, ekilen tohumların karşılığını mı alacağız yoksa belirsiz bir maceraya mı gireceğiz? Kongre üyelerimizin vereceği karar. Kim seçilirse seçilsin onun etrafında toplanmamız gerekiyor."

"Fenerbahçe Kameni'lerden Ederson'a geliyorsa, finansal kurallardan dolayı, harcama limitlerinden bir sol beki devre arasında transfer edemeyip bugünleri gelindiyse burada verilmiş bir mücadele var. Çok hafife alıyorlar. Fenerbahçe'de bugün başkan adayı olmak çok kolay. Tesisler ne olacak? Ben belirsiz macera derken onu belirtiyorum. 2000'lerin başındaki futbol yöneticiliğiyle bugün arasında dağlar kadar fark var."

MOUR İ NHO'NUN AYRILI Ğ I

"Ben yolları ayırırken çok zorlandım ama niye zorlandım? Mourinho ile yolları ayırmak, getireceği finansal yük, basın ne der diye değil. Benim için hocadan çok daha fazlasıydı. Bizim ilişkimiz sadece futbol konuşmak değildi. Ailevi bir ilişkimiz vardı. Gerçekçi olmak zorundaydık. Geçen sezon bittiğinde her zamanki gibi değerlendirdik. Bir süre maçta ilk yarı panikledik, ikinci yarılar bambaşka bir futbol oynadık. Niye yüreğimiz ağzımızda maç izledik? Bunları konuşmuştuk ve bir nebze de mutabık olduğumuzu düşünmüştük. Benfica'ya herkes elenebilir ancak elenirken oynadığımız futbol şekli beni rahatsız etti. Çok riskli ve zor bir karardı. Kararın kısa özeti, tünelin sonunda fazla ışık göremediğimiz için bu zor kararı almak zorunda kaldık. Jose Mouriho buraya geldi, canını dişine taktı. Çalışma etiğimiz konusunda sıfır sorun yaşadık. Her şeyini verdi ama olmadı. Dolayısıyla bu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Hiçbir kırgınlık yok."

İ SMA İ L KARTAL VE DOMEN İ CO TEDESCO

"Öncelikle yerli-yabancı diye bir şey yok. İyi ve kötü hoca var. İsmail hoca 3 ayrı döneminde de çok yüksek puan tutturan bir hocamız. 99 puan ve 99 gol, muhteşem bir sezondu. Avrupa'da da o penaltılar olmasaydı… Yöneticilerimizden İsmail hocayı isteyen vardı. Türk olursa İsmail hocadan başkası olursa başka kimse olmayacak dedim. Ama bu yöndeki arkadaşlar, kendisiyle görüştüler. Nihai bir karar verilmemişti. Neden Tedesco? Biz bu sene şampiyonlukla Avrupa kupasında yarı final hedefi belirledik. Seçimimizi yaparken birçok kriter koyduk. 6 lisan konuşabiliyor olması çok önemliydi. Birden fazla oyun felsefesine sahip olması. Taktiksel konularda deha demeyeyim ama alternatifleri olan bir hoca. En büyük hedefimiz şampiyonluk olduğu için ilk senesinde fark yaratan hocalara baktık. Hocaların yaşları çok gençleşiyor. Modern futbolu yansıtan isimlerden biri. Avrupa'da çeyrek final, yarı final görmüş bir hoca. Belçika Milli Takımı'nda yıldızlarla çalışmış bir isim. İkinci toplantıda bize Trabzonspor maçının analizini anlattı, ortada daha bir şey yokken. Fenerbahçe Beko'da başarı sağlamış modele benzer bir şekilde Devin Özek ve Domenico Tedesco'yla devam etme kararı vermiş olduk."

"NOKTA ATIŞI TRANSFERLER YAPTIK"

"Devin Özek, Mario Branco'nun altında çalışmak üzere transfer edilmiş biridir. Bayer Leverkusen zamanından beri tanırım. Devin Özek'in bana yaptığı analizler ve sunumlarla onu kadroya almaya karar verdim. Mario Branco ayrılınca sportif direktörlüğe onu getirdik. Yeni sezon çalışmalarımızı farklı bir metodoloji üzerinden yaptık, Devin'in geliştirdiği. Benim etkilendiğim konu bir metodoloji üzerinden ilerlememizdi. Nokta atışı transferler yaptık. Bizim ödemeyeceğimiz en büyük borç, şampiyonluk borcudur."

"EDERSON'U ALMASAK ONU ALACAKTIK"

"Livakovic ayrılmak isteyince kaleci almak istedik. Brezilyalı bir kaleci alacaktık o da Premier Lig'e gitti. Ederson'u almasak onu alacaktık."

"EN B Ü Y Ü K HATAM 2018'DE ADAY OLMAKTI"

"Bence en büyük hatam 2018'de aday olmaktı. 2019'a kalsaydık, kulüp bir sene daha devam edecek pozisyonda değildi. Biz, su yüzüne çıkmamış birçok finansal sorunu göğüsledik. Keşke daha geç olsaydı, o zaman bizim yaptığımız işlerin kıymeti daha net anlaşılırdı."