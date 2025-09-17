İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Kırıldığım bir nokta var...'

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası teknik direktör adaylarından biri olan İsmail Kartal, Sercan Hamzaoğlu'na açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

'DESTEĞİMİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİM'

"Hangi başkanımız ve yöneticilerimiz kazanırsa onlara da yeni gelen hocamıza da başarılar diliyorum. Sonuna kadar da Fenerbahçe’ye ve hocamıza şampiyonluk yolunda başarı diliyorum, desteğimi de vermeye devam edeceğim."

99 PUAN, 99 GOLLE ÇITAYI YÜKSEĞE KOYDUK'

"99 puan, 99 golle çıtayı yükseğe koyduk. El elden üstedir, yeni gelen hocalar inşallah daha iyisin yapar. Fenerbahçe bunu hak ediyor. Gelen hocalar hakkında konuşacak değilim. 2 sene önce bütün rekorları kırdığımda da yeni bir hoca geldi ve saygı duydum. O günden bu yana da hiçbir açıklamada bulunmadım. "

"Ben Fenerbahçe’nin evladıyım ama üzüldüğüm sadece bir nokta var, aile ortamında Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldik. Orada sunum falan olmadı. Sadece sohbet ettik, genel ve güncel konular hakkında. Söylemediğim sözler, söylemişim gibi basına sızdırılmasına kırıldım. Söylemediğim şeylerin basına söylenmesi hoş değil. Sayın Başkanımız Ali Koç da bu konularda hassas olduğunu biliyorum. Daha sonra bu konularla ilgileneceğini tahmin ediyorum."

'TARAFTARLARIIMIZ TAKIMIMIZA VE HOCAMIZA DESTEK OLSUNLAR'

"Fenerbahçe’nin gündemini de meşgul etmek istemiyorum. Basın toplantısında bunu vurgulayacaktım ama artık buna da gerek duymuyorum. Tüm taraftarlarımıza selam gönderiyorum takımımıza ve hocamıza destek olsunlar. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe’nin yolu açık olsun."

'KİMSEYE KIRGINLIĞIM YOK'

"Hiç kimseye kırgınlığım yok. Bakanlarım, eskisi yenisi kimseye kırgınlığım olamaz. 99 puan, 99 golle çıtayı yükseğe koyduk. El elden üstedir, yeni gelen hocalar inşallah daha iyisin yapar. Fenerbahçe bunu hak ediyor."