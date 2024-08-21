Geri dönüş yetmedi... Galatasaray turu eve bıraktı!

Yayınlanma: 21.08.2024 - 20:57

Güncelleme: 22.08.2024 - 00:02

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Patrick Rahmen'in ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

Wankdorf Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi Young Boys 2-0 önde kapatırken goller; 4. ve 45+4. dakikalarda Joel Monteiro'dan, 86. dakikada ise penaltıdan Ugrinic'ten geldi.

Galatasaray'ın gollerini ise 66. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi, 66. dakikada ve 72. dakikada kaydetti. Michy Batshuayi, 6 dakikada bulduğu 2 golle maça damgasını vurdu.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 84. dakikada penaltıya sebep olan pozisyon sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezası sebebiyle maçı tribünden izlerken, yedek kulübesinde yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yer aldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray turu İstanbul'daki rövanş maçına bırakmış oldu. Rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Young Boys 3-2 Galatasaray

92' Young Boys penaltı bekliyor. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Elia yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

86' Top ağlarda... Young Boys 3-2 öne geçti. Filip Ugrinic penaltıda top ve kaleciyi farklı köşeye yolladı.

84' PENALTI... Abdülkerim'in az önce mutlak kurtardığı golde ayağından sekip eline çarpan topa hakem beyaz noktayı gösterdi.

84' KIRMIZI KART! Abdülkerim Bardakcı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

83' Karşılaşmanın hakemi penaltı şüphesiyle pozisyonu izlemek üzere VAR monitörüne gitti.

82' ABDÜLKERİM! Çok tehlikeli gelen ev sahibinde Filip Ugrinic'in boş durumdaki şutu kaleye yönelse de Abdülkerim ayak koyduğu topta golü önledi. Korner.

80' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yerine Leo Dubois oyuna girdi.

74' Young Boys'ta Cheikh Niasse, Joel Monteiro ve Silvere Ganvoula oyundan çıktı. Meschack Elia, Cedric Itten ve Darian Males oyuna girdi.

72' BİR GOL DAHA! Batshuayi, skora dengeyi getirdi! 2-2 oluyor! Rakip kaleye yollanan uzun topta Kerem Aktürkoğlu kafasıyla topu Batshuayi'ye indirdi. Ceza yayı üzerinde sol ayağıyla vuruşunu yapan Batshuayi harika bir golle Galatasaray'ı geri döndürdü.

70' Ev sahibinde Mohamed Aly Camara, Mauro Icardi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

66' GOL GOL GOL! Batshuayi oyuna girer girmez farkı bire indirdi. Durum 2-1 oluyor! Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda Torreira topu arka direğe sektirdi. Batshuayi arka direkte bomboş pozisyonda dokunarak topu ağlara yolladı.

66' Galatasaray'da Elias Jelert'in yerine Michy Batshuayi oyuna girdi.

65' KÖŞEDEN UZANDI! Sara'nın sol çaprazdan direk dibine şutunda Keller topu kornere yolladı.

58' Hızlı çıkan Young Boys'ta sol çaprazdan kaleye yönelen Colley'in vuruşu direkten döndü.

51' Hakim Ziyech'in güzel ortasında Mauro Icardi'nin kafa vuruşu kalecinin üstüne gitti.

47' Kerem Aktürkoğlu'nun rakibinden sıyrılıp ortaya çevirdiği topta Ziyech'in vuruşunu kaleci kurtardı.

46' Galatasaray'da sakatlanan Muslera yerine Günay Güvenç oyuna girdi. Ayrıca Mertens'in yerine de Hakim Ziyech oyunda.

45' Kafayla indirilen topta savunma arkasına koşu yapıp topu alan Joel Monteiro sol köşeye sert vuruşunda Muslera'yı çaresiz bıraktı.

44' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Lucas Torreira'nın kafa vuruşunu Keller üst köşeden kornere çeldi.

43' Sağ kanatta üç rakibinin arasından ilerlemek isteyen Elias Jelert yerde kaldı. Faulü yapan Cheikh Niasse sarı kart gördü.

41' Galatasaray ceza sahası içine yükseltilen topta Silvere Ganvoula'nın tek vuruşu direğin yanından dışarıya gitti.

38' Young Boys gole yaklaştı. Kalabalık gelişen ev sahibi atağında ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Joel Monteiro'nun yerden vuruşu direk dibinden dışarıya gitti.

31' Ev sahibinde kaleci David von Ballmoos oyundan alındı. Keller oyuna giren isim.

29' Filip Ugrinic'in kullandığı köşe vuruşunun devamında Mertens hızlı hücuma çıkmak isterken yerde kaldı. Ev sahibinde Sandro Lauper sarı kart gördü.

26' Young Boys'ta serbest vuruşun kullanılmasını engelleyen Jaouen Hadjam sarı kart gördü.

25' Icardi'nin pasında boş pozisyonda ilerleyen Mertens'in ayak dışı denemesi dışarıya gitti.

22' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

18' Direkt kaleye kullanılan serbest vuruşta Silvere Ganvoula'nun kavisli vuruşu dışarıda.

17' Lucas Torreira rakibine tehlikeli bölgede faul yaptı, Young Boys kaleyi karşıdan gören bölgeden serbest vuruş kullanacak.

12' Gabriel Sara'nın ceza sahası içine havalandırdığı topta araya giren Icardi'nin şutu direğin dibinden dışarıya gitti.

9' Mertens'in indirdiği topta Barış Alper Yılmaz sağ kanattan muhteşem ilerleyerek pasını çıkardı. Savunma topu kornere yolladı.

4' Maalesef top ağlarımızda. Young Boys 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Young Boys atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Joel Monteiro'nun çaprazdan şutu Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.