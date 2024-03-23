Geri dönüyor: Kim Min Jae'nin yeni adresi belli oluyor

Yayınlanma: 23.03.2024 - 16:11

Güncelleme: 23.03.2024 - 16:11

Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan Kim Min-Jae, Serie A'ya geri dönebilir. Inter, başarılı stoper için sezon sonunda Bayern Münih'in kapısını çalacak.

MIN-JAE, INTER YOLCUSU

NTV Spor'un İtalyan basınından aktardığı habere göre, Bayern Münih'te gözden düşen Kim Min-Jae yeniden İtalya'ya dönmek için gün sayıyor.

Inter'in daha önce Napoli forması giyen Güney Koreli stoper için sezon sonunda Bayern Münih'e teklif yapması bekleniyor.

BAYERN MUNIH KARNESİ

Kim Min-Jae bu sezon Bayern Münih formasıyla 28 maça çıktı ve 2.288 dakika süre aldı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.