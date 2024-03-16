Kim Min Jae'nin Asya Kupası korkusu başına geldi: 'Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım...'

Yayınlanma: 16.03.2024 - 15:44

Güncelleme: 16.03.2024 - 15:44

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz yaz 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'den Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-Jae, Alman takımında zaman zaman yedek kalmasını değerlendirdi.

"BAYERN'DEKİ YERİMİ AYIRTMAM GEREKECEK"

NTV Spor'da yer alan habere göre, Güney Koreli stoper, 12 Ocak - 10 Şubat arasında gerçekleştirilen Asya Kupası'na katılmadan önce yaptığı açıklamada, "Turnuva sırasında Bayern'deki yerimi ayırtmam gerekecek! Eğer başka bir oyuncu benim yokluğumda iyi oynarsa geri döndüğümde formayı almak için savaşmaya devam etmeliyim" demişti.

ÖNGÖRÜSÜ GERÇEKLEŞTİ

Bu tahminden 3 ay sonra 27 yaşındaki stoperin öngörüsü gerçekleşti. Güney Kore yarı finalde Ürdün'e 2-0 yenilerek elendikten sonra Münih'e geri dönen Min-Jae, ilk 11'de iki maça çıksa da bu karşılaşmalarda alınan yenilgiler sonrasında yedeğe çekildi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel savunmanın göbeğinde Eric Dier ve Matthijs de Ligt'e görev verirken, Alman devinin bu iki futbolcunun birlikte sahada olduğu beş maçı da kazanması dikkat çekti.

"MİN-JAE İÇİN BU SON DERECE ZOR"

Tuchel, bugün Darmstadt ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Dier ve de Ligt için "Maç kazanıyorlar, birbirleriyle ve beklerle iyi anlaşıyorlar. İkisi arasındaki iletişim çok iyi. Şu anda onları değiştirmek için çok az neden var" ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, geçen hafta Mainz'i 8-1 yendikleri maçta Kim Min-Jae'nin sadece 15 dakika sahada kalması hakkında ise "Min-Jae için bu son derece zor, özellikle de oynamayı hak ettiği ve olağanüstü derecede iyi olduğu için. Ama bazen böyle oluyor" demişti.

"DAHA ÖNCE HİÇ YAŞAMADIM"

Güney Koreli oyuncu ise yedek kalmasıyla ilgili olarak Alman basınından t-online'a verdiği demeçte, "Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım ama sanırım bu durumdan bir şeyler öğrenebilirim. Oynamıyor olmam tamamen yoldan çıktığım anlamına gelmiyor. Sahaya çıktığımda her zaman yeteneklerime güveniyorum. Şimdiye kadar çok fazla maç oynadım, ancak Bayern'de çok fazla iyi oyuncu olduğu için bazen oynamayabilirim" diye konuştu.

Eski takımları Napoli, Fenerbahçe ve Beijing Guoan'da tartışmasız ilk 11'de forma giymeye alışık olan Min-Jae, "Bayern'de yedek kalmayla nasıl başa çıkıyorsun" sorusu üzerine ise "Pek mutsuz değilim ve her zamanki gibi sıkı antrenmanlara devam ediyorum" yanıtını verdi.