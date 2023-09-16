Getafe açıkladı: Enes Ünal'ın sakatlığında yeni gelişme

İspanya LaLiga takımlarından Getafe'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal saha çalışmalarına başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 15:18
Getafe açıkladı: Enes Ünal'ın sakatlığında yeni gelişme
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Enes Ünal'ın sakatlığından iyi haber geldi.

İspanyol ekibinin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda milli futbolcunun saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Enes Ünal, geçen yıl oynanan Real Betis maçının 6. dakikasında sakatlanmıştı. Sonrasında yapılan açıklamada Enes Ünal'ın çapraz bağlarından yırtık tespit edildiği belirtilmişti.

Villareal'den Getafe'ye 2020'de transfer olan Enes Ünal, İspanyol ekibinde 104 maçta süre alırken 36 gol ve 8 asist kaydetti.

 


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