Getafe, iki maç sonra kazandı!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) milli futbolcular Enes Ünal ile Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, deplasmanda Celta Vigo'yu mağlup etti. Getafe bu galibiyet ile iki maç sonunda kazanma başarısı yakalamış oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2022 Perşembe, 00:00
Getafe, iki maç sonra kazandı!
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'da Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmayı Getafe, 2-0'lık skorla kazandı.

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 23 ve 51. dakikada Borja Mayoral kaydetti. Getafe'de Enes Ünal, 90 dakika sahada kaldı. Okay Yokuşlu ise son anlarda oyuna girdi.

Getafe, iki maç sonra kazanarak 35 puana yükseldi. Celta Vigo ise 39 puanda kaldı.

Getafe, ligin bir sonraki haftasında Real Betis ile karşılaşacak. Celta Vigo ise Granada'ya konuk olacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler