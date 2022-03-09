Gheorghe Hagi: Hızlı ve çok yönlü
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 10 Mart'ta İspanyol kulüp Barcelona ile karşılaşacak. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, karşılaşmayı yorumlayarak "Barcelona daha iyi bir takım ama her iki takım da geçiş döneminde" dedi.
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona eşleşmesini değerlendirdi.
İspanyol Marca gazetesine konuşan Hagi, eşleşmenin favorisinin Barcelona olduğunu söyledi.
"KEREM HIZLI VE ÇOK YÖNLÜ"
Hagi, "Barcelona daha iyi bir takım ama her iki takımda geçiş döneminde. Barcelona, Xavi'nin gelişinden sonra toparlandı ve kesinlikle maçın favorisi" dedi.
Karşılaşmada Galatasaray'ın öne çıkabilecek oyuncusunu açıklayan Hagi, "Galatasaray'da Marcao'yu seviyorum, forvette Mohamed'i ama hepsinden önemlisi Kerem Aktürkoğlu, hızlı bir çocuk ve çok yönlü. Galatasaray'da ayrıca 2 Rumen var; biri Morutan biri de Cicaldau" ifadelerini kullandı.
İspanyol kulüp hakkında görüşlerini dile getiren Hagi, "Barcelona Messi'nin ayrılışından sonra çok zorlandı. Bu yüzden Xavi'ye zaman verilmeli. Xavi'nin mantalitesi çok doğru" diye konuştu.
"O YENİ PELE"
Hagi, Norveçli golcü Erling Haaland ile Fransız oyuncu Kylian Mbappe arasında bir seçim yaparak "Haaland klasik bir '9' golcü. Ancak Mbappe bir fenomendir. Benim için o, yeni Pele" dedi.
Rumen oyuncu, kendisi gibi futbolcu olan oğlu Ianis Hagi hakkında bir değerlendirme yaparak "O da benim gibi 10 numara. Yaratıcılığıyla fark yaratıyor ama golcü değil. Yazık ki şu anda sakatlandı, ancak Rangers'ta harika bir yıl geçirdi ve bence o çok kişilikli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
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