MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu

MHK, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçına hakem atamayı unutunca maç 1 saat ileri alındı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 13:09
MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçına hakem atamayı unuttu.

9 Mart Çarşamba saat 12.00'de başlaması planlanan maça hakemler gelmedi. Kısa süre içerisinde maça hakem atanmadığı anlaşıldı.

TFF'ye bu durumla alakalı olarak haber verildi. TFF ise maçın 13.00'a alındığını kulüplere ileterek acil olarak hakem atadı.


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