MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu
MHK, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçına hakem atamayı unutunca maç 1 saat ileri alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki U16 Elit Lig maçına hakem atamayı unuttu.
9 Mart Çarşamba saat 12.00'de başlaması planlanan maça hakemler gelmedi. Kısa süre içerisinde maça hakem atanmadığı anlaşıldı.
TFF'ye bu durumla alakalı olarak haber verildi. TFF ise maçın 13.00'a alındığını kulüplere ileterek acil olarak hakem atadı.
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