Gian Piero Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü: 'Güvenilir ve çok yönlü bir futbolcu'

Roma'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken teknik direktör Gian Piero Gasperini, milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgili konuştu.

Gasperini, Zeki Çelik ile ilgili övgü dolu ifadelere imza attı. İtalyan teknik direktör, "Zeki Çelik'i geçen sezon da takip ettim ve çok beğendim. Güvenilir ve çok yönlü bir futbolcu, hızlı ve iyi bir tekniği var. Daha da gelişebilir. Her pozisyonda oynatabileceğiniz, her zaman güven veren biri" sözlerini sarf etti.

Roma'da bu sezon 7 maçta forma giyen 28 yaşındaki Zeki Çelik, 1 asist yaptı.