Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gian Piero Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü: 'Güvenilir ve çok yönlü bir futbolcu'

Gian Piero Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü: 'Güvenilir ve çok yönlü bir futbolcu'

7.10.2025 13:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Gian Piero Gasperini'den Zeki Çelik'e övgü: 'Güvenilir ve çok yönlü bir futbolcu'

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, milli oyuncu Zeki Çelik hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Roma'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken teknik direktör Gian Piero Gasperini, milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgili konuştu.

Gasperini, Zeki Çelik ile ilgili övgü dolu ifadelere imza attı. İtalyan teknik direktör, "Zeki Çelik'i geçen sezon da takip ettim ve çok beğendim. Güvenilir ve çok yönlü bir futbolcu, hızlı ve iyi bir tekniği var. Daha da gelişebilir. Her pozisyonda oynatabileceğiniz, her zaman güven veren biri" sözlerini sarf etti.

Roma'da bu sezon 7 maçta forma giyen 28 yaşındaki Zeki Çelik, 1 asist yaptı.

İlgili Konular: #roma #zeki çelik #Gian Piero Gasperini

İlgili Haberler

Roma'dan üst üste 3. galibiyet!
Roma'dan üst üste 3. galibiyet! Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
Zeki Çelik'in asisti ile Roma Serie A'da 5'te 4 yaptı!
Zeki Çelik'in asisti ile Roma Serie A'da 5'te 4 yaptı! Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti.
Berke Özer, Roma deplasmanında tarihe geçti!
Berke Özer, Roma deplasmanında tarihe geçti! UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, Roma deplasmanında 1-0 öndeyken, Roma lehine maçın son bölümünde penaltı verildi. Üç kez tekrarlanan penaltı vuruşunda Berke Özer kalede duvar ördü!