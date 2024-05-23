Gian Piero Gasperini: "İnanılmaz gururluyuz"
Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Bayer Leverkusen maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup eden ve tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanan Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini açıklamalarda bulundu.
Avrupa Ligi tarihinde bu kupayı en yaşlı teknik direktör sıfatıyla kazanan Gasperini çok gururlu olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Neyi kazandığımız değil nasıl kazandığımız önemli. Premier Lig'in zirvesindeyken Liverpool'u eledik, Portekiz şampiyonu Sporting'i eledik ve şimdi de Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'i eledik. İnanılmaz gururluyuz."
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