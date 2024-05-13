Atalanta, Roma'yı evinde devirmeyi bildi

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Atalanta evinde Roma'yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 07:55
Atalanta, Roma'yı evinde devirmeyi bildi
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İtalya Serie A'nın 36. haftasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta evinde Daniele De Rossi'nin yönetimindeki Roma'yı 2-1 mağlup etti.

Gewiss Stadı'nda oynanan maçta Atalanta'nın gollerini 18 ve 20. dakikalarda Charles De Ketelaere kaydederken, Roma'nın tek golünü 66. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini kaydetti.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Avrupa kupalarına katılma açısından çok önemli olarak görülen maçın ardından Atalanta puanını 63'e yükseltirken, Roma 60 puanda kaldı. Atalanta, sezonu 5. sırada bitirmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta deplasmanda Lecce ile karşılaşırken, Roma sahasında Genoa'yı kontrol edecek.


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