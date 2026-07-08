Trabzonspor transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili ekibin, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni için transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Peki, Gianluca Prestianni kimdir? Gianluca Prestianni kaç yaşında, nereli? Gianluca Prestianni Trabzonspor'a mı geliyor?

GIANLUCA PRESTIANNI KİMDİR?

Gianluca Prestianni Gross, 31 Ocak 2006 yılında Arjantin'de dünyaya geldi. Arjantin'de doğup büyüyen Prestianni, İtalyan kökenlidir.

GIANLUCA PRESTIANNI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

24 Mayıs 2022'de Prestianni, Copa Libertadores'te Estudiantes'e karşı oynanan maçta Vélez Sarsfield formasıyla profesyonel ilk maçına çıktı. İngiliz gazetesi The Guardian tarafından dünya çapında 2006 doğumlu en iyi oyunculardan biri olarak gösterildi.

22 Aralık 2023'te Vélez, Portekiz kulübü Benfica ile Prestianni'nin satışı konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Transfer ücretinin 9 milyon Euro olduğu, buna ek olarak 2 milyon Euro'ya kadar bonusun da bulunduğu ve ekonomik haklarının %85'ini kapsadığı bildirildi. İlk olarak Portekiz 2. Ligi'nde Benfica B'de oynadı. 17 Mayıs 2024'te Rio Ave'ye karşı deplasmanda 1-1 berabere biten maçta yedek oyuncu olarak ilk profesyonel maçına çıktı.

Prestianni, Arjantin'i 17 yaş altı seviyesinde temsil etti. Kasım 2025'te Prestianni, Angola'ya karşı oynanacak dostluk maçı için Arjantin A Milli Takımı'na ilk kez çağrıldı.

IRKÇILIK VE HOMOFOBİ İDDİALARI

17 Şubat 2026'da, Benfica ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi eleme aşaması play-off eşleşmesi maçı, Real Madrid oyuncusu Vinícius Júnior'ın Prestianni'nin kendisine ırkçı sözler söylediğini iddia etmesinin ardından 10 dakika süreyle geçici olarak durduruldu. Maç sonunda devam etti ve 1-0'lık ev sahibi mağlubiyetiyle sonuçlandı; Prestianni maç sonrası yaptığı açıklamada Vinícius'un "duyduğunu sandığı şeyi maalesef yanlış anladığını" belirtti.