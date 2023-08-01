Gianluigi Buffon futbola veda etti

İtalyan futbolunun efsane kalecisi Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 21:51
Gianluigi Buffon futbola veda etti
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İtalyan futbolunun efsane kalecilerinden Parma forması giyen Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini duyuran Buffon, ''Her şey için teşekkürler'' notu paylaştı.

KARİYERİ 

Kariyerine Parma altyapısında başlayan Buffon, sırasıyla Juventus ve Psg formaları giydi. 2021 yılında juventus'tan tekrar futbola başladığı Parma'ya dönen tecrübeli eldiven kariyeri boyunca 975 karşılaşmada forma giydi. Bu karşılaşmalarda kalesinde 825 gol gören Buffon, 425 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Buffon'un kazandığı kupalar: 

10 Serie A

7 İtalya Süper Kupası

6 İtalya Kupası

1 Fransa Ligue 1

1 Fransa Süper kupası

1 UEFA Kupası

1 Dünya Kupası

1 Avrupa U21 Şampiyonası


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