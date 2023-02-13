Merih Demiral'ın depremzedeler için yardım kampanyasına Buffon, imzalı eldivenleriyle katıldı
Futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına efsane kaleci Gianluigi Buffon'un da katıldığını duyurdu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyaya, 45 yaşındaki İtalyan yıldız kalecisi Gianluigi Buffon da destek verdi.
Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin en iyisi Gianluigi Buffon, imzalı eldivenleri ile destek oluyor. Efsanenin eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkarıyoruz. Gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap derneğine bağışlanacaktır" duyurusunu yaptı.
Son adam @gianluigibuffon— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 13, 2023
Tarihin en iyisi Gianluigi Buffon imzalı eldivenleri ile destek oluyor.
Efsane'nin eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkarıyoruz.
Gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır.
Katkıları için Deniz Agnelli'ye çok teşekkürler. pic.twitter.com/93GPWk9dgb
Milli futbolcunun girişimiyle daha önce Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Real Madrid'den Eden Hazard, Manchester City'den Norveçli Erling Haaland ve Belçikalı Kevin De Bruyne, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, Al Nassr'dan Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'tan İtalyan Leonardo Bonucci, Roma'dan Arjantinli Paulo Dybala, Atletico Madrid'den İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann'ın imzalı formaları, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere açık artırmayla satışa çıkarılmıştı.
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