Gianni Infantino, FIFA başkanlığına yeniden aday oldu!

1.05.2026 16:00:00
AA
Gianni Infantino, 2027'de Fas'ın Rabat kentinde yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını açıklarken, FIFA başkanlığı için üçüncü kez yarışa gireceğini duyurdu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecek yıl başkanlığa yeniden aday olacağını duyurdu.

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA Kongresi'nde konuşan 56 yaşındaki Infantino, "Gelecek yıl yapılacak FIFA başkanlık seçimi için aday olacağımı size teyit etmek istiyorum" dedi.

FIFA başkanlık koltuğuna 2016'da oturan, 2019 ve 2023 yıllarında seçimlere tek aday olarak giren Infantino, Asya, Afrika ve Güney Amerika konfederasyonlarının desteğini almış durumda. Bu üç konfederasyon, 211 üye federasyonun 110'unu temsil ediyor.

2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takıma verilecek para ödülünü 2'şer milyon dolar daha artıran Infantino, üye federasyonlara 2,7 milyar dolar dağıtılacağı sözünü verdi.

FIFA başkanlığı seçimleri 18 Mart 2027'de, Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak.

FIFA’dan tarihi karar: Afgan kadın futbolculara milli takım hakkı FIFA, sürgünde yaşayan Afgan kadın futbolcuların resmi olarak Afganistan milli takımı adına uluslararası maçlara çıkabilmesine olanak tanıyan tarihi bir düzenlemeyi kabul etti. Taliban yönetimi nedeniyle yıllardır uluslararası arenadan dışlanan oyuncular için alınan kararın, sporda ayrımcılığa karşı emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.
FIFA, Dünya Kupası'nda ülkelere dağıtacağı parayı açıkladı! FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'nı ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere dağıtılacak para ödüllerini açıkladı.
İran Dünya Kupası'na katılacak mı? FIFA Başkanı Gianni Infantino resmen açıkladı! FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen kongrede yaptığı açıklamada, İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını duyurdu.