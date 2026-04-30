Cumhuriyet Gazetesi Logo
FIFA’dan tarihi karar: Afgan kadın futbolculara milli takım hakkı

30.04.2026 13:20:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
FIFA, sürgünde yaşayan Afgan kadın futbolcuların resmi olarak Afganistan milli takımı adına uluslararası maçlara çıkabilmesine olanak tanıyan tarihi bir düzenlemeyi kabul etti. Taliban yönetimi nedeniyle yıllardır uluslararası arenadan dışlanan oyuncular için alınan kararın, sporda ayrımcılığa karşı emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Yaklaşık beş yıldır sürgünde yaşayan Afganistanlı kadın futbolcular için kritik bir karar alındı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) yaptığı düzenleme ile oyuncular, ilk kez resmi olarak Afganistan kadın milli takımı adına uluslararası maçlara çıkabilecek.

Karar, Kanada’nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA Konsey toplantısında kabul edildi. Yeni düzenleme, milli takımların yalnızca ülke federasyonları aracılığıyla tanınmasını zorunlu kılan kuralı istisnai durumlar için esnetiyor.

2021’de Taliban’ın yeniden iktidara gelmesinin ardından Afganistan Futbol Federasyonu’nun kadın futbolunu tanımaması, oyuncuların uluslararası alanda temsil edilmesini engellemişti.

Yeni düzenleme, FIFA’ya “istisnai koşullarda” doğrudan milli takım tanıma yetkisi vererek bu engeli ortadan kaldırıyor.

“İLKE DEĞİL, ARTIK UYGULAMA”

FIFA Başkanı Gianni Infantino, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Bu, dünya sporunda güçlü ve benzeri görülmemiş bir adımdır. Afgan kadınların ülkelerini temsil etmesini sağlayarak ilkeleri eyleme dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Taliban’ın kadın sporlarını yasaklamasının ardından futbolcular ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, bazıları saklanmış, spor ekipmanlarını bile geride bırakmıştı.

Eski kaptan Khalida Popal’ın öncülüğünde yürütülen tahliye süreciyle çok sayıda oyuncu yurtdışına çıkarılmıştı.

Oyuncular bu süreçte “Afghan Women United” adıyla mülteci takım statüsünde mücadele ediyordu. Ancak futbolcular, bu tanımlamadan rahatsız olduklarını sık sık dile getirmişti.

YENİ HEDEF: OLİMPİYATLAR

Karar, Afganistan’ın 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine katılması için geç alınmış olsa da, takımın 2028 Los Angeles Olimpiyatları elemelerine katılmasının önü açıldı.

Takımın Haziran ayında Yeni Zelanda’da kampa girmesi ve Cook Adaları ile karşılaşması planlanıyor.

FIFA’nın da iki yıl boyunca mali ve teknik destek sağlayacağı belirtildi.

Alınan kararın yalnızca Afganistan ile sınırlı olmadığı, oyuncularını ayrımcılık nedeniyle uluslararası arenadan dışlayan diğer ülkeler için de emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.

İlgili Konular: #FIFA #afganistan

İlgili Haberler

Pakistan; Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebiyle Afganistan operasyonlarını geçici olarak durdurdu Pakistan, yaklaşan Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Operasyonlarda yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.
Afganistan-Pakistan savaşı... BM: 120 bine yakın insan yerinden edildi Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar, İran’daki savaşın gölgesinde devam ediyor. Sivil can kaybının 100’ü aştığı bildirilirken, BM’ye göre 120 bine yakın kişi yerinden edildi.
Pakistan-Afganistan savaşının kritik cephesi: Durand Hattı nedir, neden önemli? Pakistan ile Afganistan arasında tırmanan gerilimin merkezinde, 19. yüzyıldan miras kalan 2 bin 640 kilometrelik Durand Hattı yer alıyor. İslamabad’ın uluslararası sınır olarak kabul ettiği, Kabil’in ise resmen tanımadığı bu çizgi; etnik bağlar, güvenlik kaygıları ve büyük güç rekabeti nedeniyle bölgesel istikrarsızlığın kilit fay hattı olmayı sürdürüyor.