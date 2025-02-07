Giovanni Van Bronckhorst: 'Beşiktaş'ta baskı çok sabır az!'
3 ay önce Beşiktaş'taki görevine son verilen Hollandalı hoca Van Bronckhorst, "Şampiyon olan kulübün 43 puan gerisinde kalan takımın farkını 4 ayda kapatamazdım. Baskı çok, sabır ise az." dedi.
Beşiktaş'ta sezon başı göreve gelen, Galatasaray'a karşı 5-0'lık zafer elde ederek Süper Kupa'yı kazanan ve 30 Kasım'da görevine son verilen Giovanni van Bronckhorst, doğum gününde Hollanda'dan AD Gazetesi'ne röportaj verdi.
Beşiktaş bölümünde çarpıcı ifadeler kullanan 50 yaşındaki hoca, "Geçen yaz G.Saray'a karşı 5-0'lık zafer yaşadım, kalede 2010'da da Uruguay'ın kalecisi olan Muslera vardı. Ben, şampiyondan 43 puan geride kalmış bir takım aldım. Elbette 4 ayda açığı kapatmam imkansızdı." dedi.
"KULÜPLERİN SABRI AZALDI"
Van Bronckhorst, "Görevden alınmanın yaklaştığını hoca olarak hissedirsiniz. Kulüplerin sabrı çok azaldı. Baskı da giderek artıyor. Ama bu da bizim mesleğin parçası diyelim." ifadelerini kullandı.
"YENİDEN BAŞLAYABİLİRİM"
Hollandalı teknik adam, "50 yaşına geldim ama Beşiktaş'ta baştan aşağı sağlık kontrolünden geçtim (gülerek) her şeyim iyi çıktı. Yeniden başlayabilirim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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