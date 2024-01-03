Giovanni van Bronckhorst kimdir, kaç yaşında? İsmi Beşiktaş ile anılan Giovanni van Bronckhorst nereli?
Süper Lig'in ilk yarısında istediğini bulamayan Beşiktaş Teknik direktör arayışlarında aradığı ismi buldu. Adı Beşiktaş ile anılan Giovanni van Bronckhorst ile görüşmeler sürüyor. Peki, Giovanni van Bronckhorst kimdir, kaç yaşında? İsmi Beşiktaş ile anılan Giovanni van Bronckhorst nereli?
Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından Teknik Direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ismi gündemde. Peki, Giovanni van Bronckhorst kimdir, kaç yaşında? İsmi Beşiktaş ile anılan Giovanni van Bronckhorst nereli?
GİOVAVNİ VAN BRONCKHORST KİMDİR?
Giovanni Christiaan van Bronckhorst 5 Şubat 1975 tarihinde Rotterdam'da dünyaya geldi. Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör, eski millî futbolcudur.
GİOVAVNİ VAN BRONCKHORST KARİYER BAŞARILARI NELER?
Şu an boşta olan Giovanni van Bronckhorst; Feyenoord, Guangzhou City ve Rangers'da görev aldı. Bronckhorst, Glasgow Rangers'ta 68 maçta 2.01, bir önceki takımı Guangzhou City'de 23 maçta 1.22 ve Feyenord'da 176 maçta 1.99'lık başarı ortalaması elde etmişti.
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