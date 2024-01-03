Giovanni van Bronckhorst kimdir, kaç yaşında? İsmi Beşiktaş ile anılan Giovanni van Bronckhorst nereli?

Süper Lig'in ilk yarısında istediğini bulamayan Beşiktaş Teknik direktör arayışlarında aradığı ismi buldu. Adı Beşiktaş ile anılan Giovanni van Bronckhorst ile görüşmeler sürüyor. Peki, Giovanni van Bronckhorst kimdir, kaç yaşında? İsmi Beşiktaş ile anılan Giovanni van Bronckhorst nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:37
Giovanni van Bronckhorst kimdir, kaç yaşında? İsmi Beşiktaş ile anılan Giovanni van Bronckhorst nereli?
Abone Ol google-news

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından Teknik Direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ismi gündemde. Peki, Giovanni van Bronckhorst kimdir, kaç yaşında? İsmi Beşiktaş ile anılan Giovanni van Bronckhorst nereli?

GİOVAVNİ VAN BRONCKHORST KİMDİR?

Giovanni Christiaan van Bronckhorst 5 Şubat 1975 tarihinde Rotterdam'da dünyaya geldi. Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör, eski millî futbolcudur.

GİOVAVNİ VAN BRONCKHORST KARİYER BAŞARILARI NELER?

Şu an boşta olan Giovanni van Bronckhorst; Feyenoord, Guangzhou City ve Rangers'da görev aldı. Bronckhorst, Glasgow Rangers'ta 68 maçta 2.01, bir önceki takımı Guangzhou City'de 23 maçta 1.22 ve Feyenord'da 176 maçta 1.99'lık başarı ortalaması elde etmişti.


Giovanni van Bronckhorst glasgow rangers beşiktaş teknik Teknik Direktör

İlgili Haberler

Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmişti: Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmişti: Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması!
Beşiktaş'ta İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var

Beşiktaş'ta İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var
Beşiktaş'ta imzalar atıldı: Semih Kılıçsoy'a yeni sözleşme!

Beşiktaş'ta imzalar atıldı: Semih Kılıçsoy'a yeni sözleşme!

En Çok Okunan Haberler