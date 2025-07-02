Cumhuriyet Gazetesi Logo
Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi belli oldu!

Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi belli oldu!

2.07.2025 16:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi belli oldu!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı hoca Giovanni van Bronckhorst'un yardımcı antrenörlük görevine getirildiğini açıkladı. İngiliz ekip, kulüpte kaleci antrenörlük görevini üstlenen Brezilyalı Claudio Taffarel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Premier Lig devi Liverpool, teknik ekip yapılanmasında dikkat çeken iki gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Giovanni van Bronckhorst'un yardımcı antrenörlük görevine getirildiği duyuruldu. Hollandalı hoca, yeni sezonda teknik direktör Arne Slot'un ekibinde yer alacak.

Van Bronckhorst, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmış ancak görevi kısa sürmüştü.


TAFFAREL İÇİN AYRILIK KARARI

Öte yandan Liverpool, uzun süredir kulüpte kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Taffarel ile yollarını ayırdı. Brezilyalı efsane isim, 2021 yılından bu yana kaleci departmanında görev alıyordu.

Taffarel, Türkiye'de uzun yıllar Galatasaray forması giymiş ve sonrasında da sarı-kırmızılı kulüpte kaleci antrenörlüğü yapmıştı.

İlgili Konular: #liverpool #Giovanni van Bronckhorst #Claudio Taffarel

İlgili Haberler

Beşiktaş Fibabanka'da ayrılık resmen açıklandı!
Beşiktaş Fibabanka'da ayrılık resmen açıklandı! basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Fibabanka, ABD asıllı Karadağlı oyuncu Derek Needham ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş uçakları indirmeye devam ediyor! Tammy Abraham İstanbul'da...
Beşiktaş uçakları indirmeye devam ediyor! Tammy Abraham İstanbul'da... Beşiktaş'ın yeni forvet transferi Tammy Abraham, imza için İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor: Tammy Abraham'dan ilk açıklama...
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor: Tammy Abraham'dan ilk açıklama... Süper Lig ekibi Beşiktaş, Roma'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın İstanbul'a geldiğini bir video ile duyurdu.