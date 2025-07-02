Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi belli oldu!

Premier Lig devi Liverpool, teknik ekip yapılanmasında dikkat çeken iki gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Giovanni van Bronckhorst'un yardımcı antrenörlük görevine getirildiği duyuruldu. Hollandalı hoca, yeni sezonda teknik direktör Arne Slot'un ekibinde yer alacak.
Van Bronckhorst, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmış ancak görevi kısa sürmüştü.
TAFFAREL İÇİN AYRILIK KARARI
Öte yandan Liverpool, uzun süredir kulüpte kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Taffarel ile yollarını ayırdı. Brezilyalı efsane isim, 2021 yılından bu yana kaleci departmanında görev alıyordu.
Taffarel, Türkiye'de uzun yıllar Galatasaray forması giymiş ve sonrasında da sarı-kırmızılı kulüpte kaleci antrenörlüğü yapmıştı.