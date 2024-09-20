Giovanni van Bronckhorst'tan kadroda değişiklik!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:05

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:06

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la berabere kalarak bu sezonun ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, hafta sonu konuk edeceği Eyüpspor'u mağlup edip yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmak istiyor.

Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, ilk 11'inde değişiklik yapmayı planlıyor.

Sabah gazetesinde yer alan haberde deneyimli teknik direktörün Eyüpspor karşısında tek değişiklik planladığı, Milot Rashica'nın yerine Semih Kılıçsoy'un maça ilk 11'de başlayacağı aktarıldı.

Trabzonspor maçında Semih Kılıçsoy maça yedekler arasında başlamıştı. Diğer kanatta ise Joao Mario'nun maça başlamasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi. Mario, siyah-beyazlı takımla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkmıştı.

KANATTAKİ İSİMLERİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon kanatta görev yapan isimlerden Semih Kılıçsoy 6 maçta süre aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 asistle oynadı. Milot Rashica ise 7 karşılaşmada görev alırken 3 asist kaydetti. Joao Mario ilk maçına geçtğimiz hafta çıkarken bir diğer yeni transfer Can Keleş Süper Lig'de henüz forma şansı bulamadı. Genç futbolcu Avrupa Ligi elemelerinde tek maçta sahaya çıktı.

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın Eyüpspor'u konuk edeceği mücadele 22 Eylül Pazar günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.