Beşiktaş, ilk maçta sahasında mağlup oldu!
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Fransa'dan Basket Landes'e 84-70 mağlup oldu.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş BOA, Fransa'nın Basket Landes ekibine 84-70 yenildi.
İki takımın karşılıklı basketlerine sahne olan mücadelenin ilk bölümünde Beşiktaş, Lazic'in dış şutlarıyla etkili olurken, Fransız ekibi pota altını iyi kullandı. İlk çeyrek ev sahibinin 17-16 üstünlüğüyle geçildi.
İkinci periyotta tempoyu arttıran Fransız temsilcisi, peş peşe bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçirdi. Djekoundade'nin yanı sıra Geiselsoder ve Macquet'in basketleriyle etkili olan Basket Landes, soyunma odasına 39-28 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe Hillsman'ın basketleriyle başlayan Beşiktaş farkı 6 sayıya (43-49) kadar indirdi. Oyuna ortak olmakta güçlük çeken siyah-beyazlılar karşısında Fuehring ve Djaldi'nin sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Basket Landes, son periyoda 60-47 önde girdi.
Pota altındaki etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren Fransız ekibi, müsabakadan 84-70 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 24 Eylül'de Fransa'da oynanacak.
Salon: Beşiktaş Fibabanka
Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Zdravko Rutesic (Karadağ), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)
Beşiktaş BOA: Lazic 9, Winterburn 11, Elif Bayram 5, Melek Uzunoğlu, Hillsman 38, Gizem Başaran Turan 2, Hatice Gülçelik, Esra Güvenç, Özge Özışık 5
Basket Landes: Fuehring 8, Djekoundade 10, Geiselsoder 12, Slocum 5, Lacan 7, Bussiere 4, Diallo 1, Djaldi 10, Ewodo 12, Macquet 15
1. Periyot: 17-16
Devre: 28-39
3. Periyot: 47-60
Beş faul çıkanlar: 38.37 Elif Bayram (Beşiktaş), 36.46 Geiselsoder, 24.38 Djaldi (Basket Landes)
Spor Haberleri
- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde son dakika golüyle güldü!
- Dev maçta Manchester City evinde Inter'e diş geçiremedi!
- Nuri Şahin'in ekibi Dortmund deplasmanda farklı kazandı!
- Ferdi Kadıoğlu'ndan Brighton'da ilk gol!
- Göztepe'ye Kubilay Kanatsızkuş şoku!
- Ajax'tan sahasında gol yağmuru!
- Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!
- Beşiktaş, ilk maçta sahasında mağlup oldu!
- İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA toplantısına katıldı
- Real Betis sahasında Getafe'yi devirdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- Hizbullah’ın sipariş verdiği firmadan çarpıcı açıklama
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?