Beşiktaş, ilk maçta sahasında mağlup oldu!

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Fransa'dan Basket Landes'e 84-70 mağlup oldu.

Beşiktaş, ilk maçta sahasında mağlup oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 22:46

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş BOA, Fransa'nın Basket Landes ekibine 84-70 yenildi.

İki takımın karşılıklı basketlerine sahne olan mücadelenin ilk bölümünde Beşiktaş, Lazic'in dış şutlarıyla etkili olurken, Fransız ekibi pota altını iyi kullandı. İlk çeyrek ev sahibinin 17-16 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyotta tempoyu arttıran Fransız temsilcisi, peş peşe bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçirdi. Djekoundade'nin yanı sıra Geiselsoder ve Macquet'in basketleriyle etkili olan Basket Landes, soyunma odasına 39-28 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Hillsman'ın basketleriyle başlayan Beşiktaş farkı 6 sayıya (43-49) kadar indirdi. Oyuna ortak olmakta güçlük çeken siyah-beyazlılar karşısında Fuehring ve Djaldi'nin sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Basket Landes, son periyoda 60-47 önde girdi.

Pota altındaki etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren Fransız ekibi, müsabakadan 84-70 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Eylül'de Fransa'da oynanacak.

Salon: Beşiktaş Fibabanka

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Zdravko Rutesic (Karadağ), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

Beşiktaş BOA: Lazic 9, Winterburn 11, Elif Bayram 5, Melek Uzunoğlu, Hillsman 38, Gizem Başaran Turan 2, Hatice Gülçelik, Esra Güvenç, Özge Özışık 5

Basket Landes: Fuehring 8, Djekoundade 10, Geiselsoder 12, Slocum 5, Lacan 7, Bussiere 4, Diallo 1, Djaldi 10, Ewodo 12, Macquet 15

1. Periyot: 17-16

Devre: 28-39

3. Periyot: 47-60

Beş faul çıkanlar: 38.37 Elif Bayram (Beşiktaş), 36.46 Geiselsoder, 24.38 Djaldi (Basket Landes)


Etiketler: #beşiktaş #Basket Landes #FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

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