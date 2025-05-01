Giovanni van Bronckhorst'tan Leeds United yanıtı!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 15:26

Güncelleme: 01.05.2025 - 15:26

Beşiktaş'tan kasım ayında ayrılmasının bu yana takım çalıştırmayan Giovanni van Bronckhorst, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiltere Championship ekibi Leeds United, Premier Lig'e yükselmesine rağmen teknik direktör Daniel Farke ile yollarını ayırmayı düşünüyor. İngiliz ekibi için adı geçen isimlerden biri de Giovanni van Bronckhorst.

HOLLANDALI HOCADAN LEEDS UNITED YANITI

Hollandalı teknik direktör, hakkındaki Leeds United haberleriyle ilgili, "Evet, okudum. Ancak şu anda bir gelişme yok" dedi.

Leeds United için, "Kesinlikle iyi bir kulüp" diyen Hollandalı teknik direktör, "Şu anda hayatımın tadını çıkarıyorum ancak sahalara dönmek güzel olurdu" sözlerini sarf etti.

Giovanni van Bronckhorst'un eski takım arkadaşı olan Ronald de Boer ise, Hollandalı teknik direktör ve Leeds için yaptığı açıklamada, "Ne olacağını göreceğiz ama onun için güzel bir kulüp olacağını düşünüyorum. Leeds, çok büyük bir kulüp haline gelme potansiyeline sahip, onları uyuyan devler olarak görüyorum" diye konuştu.

20 MAÇTA 10 GALİBİYET

Temmuz - Kasım arasında Beşiktaş'ın başında görev yapan 50 yaşındaki Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlılarda çıktığı 20 maçta, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı.